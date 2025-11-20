A história que poucos sabem: Cristiano Ronaldo visita o país que deu origem ao seu nome

Há 49 min

No «Dois às 10», o tema da Atualidade e Famosos traz a história que poucos conhecem: a visita de Cristiano Ronaldo aos Estados Unidos e a sua ligação inquebrável à origem do seu nome. O craque português foi batizado em homenagem a Ronald Reagan, ator e ex-Presidente dos EUA. Analisamos a história por trás desta escolha e o que motiva o jogador a manter a ligação com o país que deu nome a um dos maiores futebolistas de sempre. Acompanhe a análise e todos os detalhes desta curiosidade.