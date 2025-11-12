Ganhe 5000€ em cartão!
A irmã que é a «segunda mãe»: Luana tem uma ligação única com o irmão que tem 100% de incapacidade

Há 3h e 2min
A irmã que é a «segunda mãe»: Luana tem uma ligação única com o irmão que tem 100% de incapacidade - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história de Tomás. Aos 7 anos Tomás foi diagnosticado com uma doença tão rara que não tem nome, medicação ou cura. Com 100% de incapacidade, Tomás é dependente da família para tudo. Filipa, a mãe, dedica a vida ao filho desde que ele nasceu. A irmã mais velha, Luana, é como uma segunda mãe para ele. Luana explica a doença rara do irmão Tomás, que o faz ter crises epilépticas graves e não conseguir controlar os movimentos do corpo. Explica a ligação especial que os dois têm, sendo que a primeira palavra dele foi “lu” e Luana consegue perceber o que ele sente apenas com o olhar. Tem medo de o perder, mas acredita que quando Tomás já não estiver bem aqui deve partir. Para não sobrecarregar os pais, trabalha desde nova e chegou a sofrer bullying na escola por causa do irmão.

