A luta de Rodrigo: aos 8 anos deixou de andar após suspensão de medicamento

Há 40 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rodrigo, tem 8 anos e é o filho mais novo de Carla e João e com 1 ano foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença genética rara e sem cura que provoca a perda progressiva da força muscular. Em 2025, anularam a venda do medicamento que fazia com que a doença de Rodrigo não progredisse rapidamente. Em menos de seis meses perdeu a capacidade de andar e a doença já começou a afetar os membros superiores. A família enfrenta grandes desafios diários, entre tratamentos e a esperança de conseguir o acesso a novos medicamentos.