Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu

Há 1h e 27min
“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu - TVI

No “Dois às 10”, Rui partilha uma história de perda, amor e resistência. Depois de perder o filho Diogo com apenas sete meses de vida, Rui e a mulher, Paula, aprenderam a viver um dia de cada vez. Dois anos mais tarde nasceu a pequena Maria, trazendo nova esperança à família. Quando tudo parecia finalmente recompor-se, surgiu um novo golpe devastador: Paula foi diagnosticada com um tumor cerebral grave, com pouco tempo de vida. Meses depois, Paula partiu, deixando Rui sozinho com as duas filhas e uma coragem imensa para continuar.

Mais Vistos

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Dois às 10
Hoje às 09:02
1

Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»

Dois às 10
Há 2h e 55min
2

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Secret Story
Ontem às 17:23
3

Nuno Loureiro assassinado por português

Dois às 10
Hoje às 09:22
4

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Secret Story
Ontem às 17:22
5

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Secret Story
Há 1h e 34min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»

Secret Story
Há 3h e 0min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Novelas
Há 2h e 53min

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Dois às 10
Há 3h e 53min

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

Novelas
Há 3h e 15min

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Secret Story
Ontem às 17:31

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

Novelas
Há 3h e 11min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: JD é encontrado

A Protegida
Ontem às 23:10

Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos

Secret Story
Há 3h e 13min

Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Secret Story
Há 2h e 1min

Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»

Secret Story
Há 46 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Atropelou um jovem e não prestou ajuda por estar 'apertado' dos intestinos. Chegou a casa, foi à casa de banho e adormeceu, consciente do que fez

Dois às 10
Há 32 min

Eis o que se sabe sobre o português que matou o físico Nuno Loureiro

Dois às 10
Há 52 min

Rui perdeu o filho de sete meses e a mulher. Apesar da dor, é isto que o conforta

Dois às 10
Há 1h e 26min

“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu

Dois às 10
Há 1h e 27min

“Custa-me ler”: Cláudio Ramos mostra-se impressionado com relato dos últimos momentos de vida de bebé de sete meses

Dois às 10
Há 1h e 33min

Cláudio Ramos recebe pai e marido de luto: “Como é que tem força para estar aqui?”

Dois às 10
Há 1h e 37min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
Ontem às 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Ontem às 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
Ontem às 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
Ontem às 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
Ontem às 09:40