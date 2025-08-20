O Secret Story está de volta!
Quando a mãe quase deixou de andar e o pai lutava contra um cancro, foi o filho de 13 anos quem cuidou deles

No «Dois às 10», conhecemos a história de Rodrigo Oliveira, um jovem que foi obrigado a crescer demasiado cedo. Aos 13 anos, tornou-se o maior apoio dos pais: a mãe, que sofreu uma grave lesão na cervical e quase perdeu a capacidade de andar, e o pai, diagnosticado com um tumor na bexiga. Entre tratamentos, operações e momentos de dor, Rodrigo assumiu o papel de cuidador, ajudando a mãe nas tarefas mais básicas e incentivando o pai a não desistir da luta contra o cancro.

