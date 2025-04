A resposta que todos queremos saber: o clima mexe mesmo com o estado de espírito?

Há 2h e 47min

No «Dois às 10», a influência do clima no nosso estado de espírito é um tema curioso. Há quem prefira o calor, mas também quem se sinta mais feliz nos dias frios de inverno. A preferência climática pode estar ligada a diversos fatores, como a nossa origem geográfica ou as nossas memórias afetivas. «Eu gosto muito mais do inverno, eu fico triste com o calor», revela um dos apresentadores, ilustrando como o tempo pode afetar o humor. A busca pelo bem-estar passa também por encontrar o clima que nos faz sentir mais confortáveis e felizes. Saiba mais em TVI Player