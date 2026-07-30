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A trágica história de Ana: Desfigurada em bebé, sobreviveu a um homicídio grávida e hoje pede na rua

Há 1h e 20min
A trágica história de Ana: Desfigurada em bebé, sobreviveu a um homicídio grávida e hoje pede na rua - TVI

No «Dois às 10», Ana explica o porquê de pedir dinheiro - não consegue um emprego devido ao aspeto físico e tem três filhos para alimentar. Ana conta que as suas queimaduras devem-se a um acidente: com um ano de idade, uma vela queimou-a, deixando-a a lutar pela vida. Passou uma infância e adolescência complicada e, quando encontrou o amor da vida dela, este foi assassinado à frente dela. Ana recorda o momento: o senhorio entrou no quarto deles, baleou primeiro o Paulo e depois Ana. De seguida esfaqueou-os. Ana, grávida de 3 meses, sobreviveu porque o próprio homicida chamou a GNR, que rapidamente a socorreu. O motivo do crime foram 180€, uma semana de renda em atraso. A nossa convidada conseguiu refazer a vida e teve mais dois filhos. Mas após a separação ficou sem meio de subsistência. Há um ano e meio que se encontra na Rua de Santa Catarina, no Porto, a pedir. Não se sente envergonhada porque faz pelos filhos, para estes terem melhor qualidade de vida.
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