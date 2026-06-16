TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A vida após o diagnóstico de burnout

Há 1h e 42min
A vida após o diagnóstico de burnout - TVI

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla.

Durante anos, Carla viveu para o trabalho. Aceitou desafios, liderou equipas e chegou à direção do Teleférico de Lisboa. Mas a vida tinha outros planos. Aos 43 anos, em plena pandemia, recebeu uma notícia inesperada: estava grávida pela primeira vez. Xavier nasceu no final de 2020, numa altura marcada pelo isolamento, pela incerteza e pela doença da mãe, diagnosticada com Alzheimer aos 64 anos. Entre a maternidade, a exigência profissional e o agravamento do estado de saúde da mãe, Carla começou a sentir que já não conseguia dar resposta a tudo. A pressão acumulou-se e, em 2024, foi diagnosticada com burnout. Foi então que encontrou refúgio num lugar improvável. Um workshop de restauro de mobiliário transformou-se numa paixão. Entre lixas, tintas e móveis esquecidos, descobriu uma nova forma de reconstruir... e de se reconstruir a si própria. Hoje, divide a sua vida entre um novo emprego, a família e um sonho que cresce peça a peça: dar uma segunda vida aos móveis e, ao mesmo tempo, escrever um novo capítulo da própria história.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

Novelas
Ontem às 14:31
1

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

Novelas
12 set 2024, 10:37
2

Noiva há pouco mais de um ano, famosa cara da TVI surpreende com anúncio de separação

V+ TVI
Ontem às 11:12
3

Matilde Reymão publica vídeo a dançar. E o noivo deixa uma reação adorável

Novelas
12 mar 2025, 09:46
4

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

Novelas
Ontem às 16:26
5

Marta Andrino faz declaração de amor à mãe, Carla Andrino: «Tenho muita sorte, reconheço-a e admito-a»

Novelas
8 ago 2024, 09:32
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Catarina Miranda mostra presente especial que tinha preparado para Afonso Leitão. E tem reação inédita

Secret Story
Ontem às 15:46

Cristina Ferreira confronta Liliana sobre uma decisão tomada por Fábio: «Tu não sabes desta...»

Secret Story
Ontem às 15:18

Ex-concorrente do Big Brother relata ataque assustador de um cão e mostra os ferimentos: «A minha sorte é que...»

Secret Story
Ontem às 14:26

Inédito: Catarina Miranda mostra o presente que nunca chegou às mãos de Afonso Leitão

Dois às 10
Ontem às 16:18

Quer que as bananas durem mais dias? Há um sítio onde as deve guardar e quase ninguém o faz

Dois às 10
Ontem às 16:18

Escondida entre falésias, esta praia portuguesa destaca-se pela sua paisagem deslumbrante

Dois às 10
Ontem às 15:57

TVI PLAYER

Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree

Novo Dia
Ontem às 09:45

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

Secret Story
Hoje às 01:35

Dois às 10 - Liliana e Fábio esclarecem rumores de separação

Dois às 10
Ontem às 09:50

Secret Story - Desafio Final - Gala - 14 de junho de 2026

Secret Story
14 jun, 21:40

Hilariante! Leandro dá aula de inglês a Pedro Jorge e o momento é de chorar a rir

Secret Story
Há 2h e 2min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:13
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Exclusivo: entrevista a Nuno Homem de Sá após condenação por violência doméstica

Dois às 10
Há 8 min

Flávio viu o pai abandonar a mãe depois do diagnóstico de cancro: «Já o retirei da minha vida»

Dois às 10
Há 35 min

Antes de morrer, mãe de Flávio fez um pedido emocionante ao filho: «Foi a primeira coisa que ela pediu»

Dois às 10
Há 35 min

Aos 17 anos, após 11 horas de cirurgia Filipa revela: "Não sabia o que era respirar"

Dois às 10
Há 54 min

Com apenas cinco anos recebeu o diagnóstico que ninguém quer

Dois às 10
Há 55 min

Criança com autismo oferece presente de fé a Cristina Ferreira: «Tu sabes que eu acredito e confio»

Dois às 10
Há 1h e 29min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera e Cris envolvem-se

Novelas
14 jun, 09:41

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro frente-a-frente de Flor e Débora

Novelas
Ontem às 10:27

Poucos sabem quem é Maria João Costa, a autora por detrás da novela «Terra Forte»

Novelas
14 jun, 14:02

Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente

Novelas
14 jun, 08:23

É pai de uma das crianças mais faladas do país e as parecenças estão a deixar todos surpreendidos

Novelas
12 jun, 12:00

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa 'cair' o disfarce ao ver Dani?

Novelas
Ontem às 09:31