A vida após o diagnóstico de burnout

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Carla.

Durante anos, Carla viveu para o trabalho. Aceitou desafios, liderou equipas e chegou à direção do Teleférico de Lisboa. Mas a vida tinha outros planos. Aos 43 anos, em plena pandemia, recebeu uma notícia inesperada: estava grávida pela primeira vez. Xavier nasceu no final de 2020, numa altura marcada pelo isolamento, pela incerteza e pela doença da mãe, diagnosticada com Alzheimer aos 64 anos. Entre a maternidade, a exigência profissional e o agravamento do estado de saúde da mãe, Carla começou a sentir que já não conseguia dar resposta a tudo. A pressão acumulou-se e, em 2024, foi diagnosticada com burnout. Foi então que encontrou refúgio num lugar improvável. Um workshop de restauro de mobiliário transformou-se numa paixão. Entre lixas, tintas e móveis esquecidos, descobriu uma nova forma de reconstruir... e de se reconstruir a si própria. Hoje, divide a sua vida entre um novo emprego, a família e um sonho que cresce peça a peça: dar uma segunda vida aos móveis e, ao mesmo tempo, escrever um novo capítulo da própria história.