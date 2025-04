A vida depois de um diagnóstico de paralisia cerebral: como contar a um irmão?

1 abr, 11:11

No «Dois às 10», a família de Rita abre o coração sobre os desafios e incertezas que enfrentam desde o diagnóstico de paralisia cerebral. A mãe de Rita recorda o parto demorado e a solidão na sala de partos, mencionando que, inicialmente, tudo parecia bem, mas, com o tempo, começaram a notar diferenças no desenvolvimento de Rita. A família começou a notar que Rita não conseguia pegar na chupeta e cambaleava, levando-os a procurar ajuda médica e a iniciar uma série de exames e consultas. A família enfrentou o desafio de comunicar a Vítor que Rita tinha uma condição diferente, sem saber ao certo as consequências da lesão. «A nossa questão era como é que nós vamos dizer ao Vítor que a Rita tem ali algo diferente, porque nem nós sabemos muito bem o que era», revela a mãe, partilhando a angústia de não saber como explicar a situação ao filho. Vítor não se lembra do momento exato em que recebeu a notícia, mas recorda acompanhar os pais a consultas e terapias, percebendo a nova realidade. A família enfrenta a incerteza sobre o futuro de Rita, sem saber quais serão as limitações impostas pela lesão cerebral. Saiba mais em TVI Player