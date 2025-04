Abril é a altura certa para começar a treinar - Saiba porquê

1 abr, 10:48

No «Dois às 10», Cláudio Ramos partilha a sua experiência de transformação física, incentivado pela vaidade e pela perceção de que «aos 50 é importante porque faz bem à nossa cabeça». Bernardo, o personal trainer, revela que é possível «dar a volta completamente» com uma boa dieta e um bom treino, mesmo para quem detesta exercício. A solução? Treino personalizado em casa, sem equipamentos, e uma dieta flexível que se adapta aos seus gostos. «Nós temos alunos com 50 e 60 anos que estão como novos», afirma Bernardo Galvão.

Saiba mais em TVI Player