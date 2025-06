Há 1h e 0min

No «Dois às 10», Manuel Cavaco reflete sobre a sua estratégia inicial no «Big Brother», reconhecendo que adotou uma postura mais discreta, evitando discussões e buscando conhecer os outros concorrentes. O ex-concorrente assume que se desiludiu com alguns colegas e explica o motivo. Saiba mais em TVI Player