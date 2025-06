Há 3h e 29min

No «Dois às 10», Cláudio recorda o momento em que recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla aos 26 anos. O convidado partilha a sua experiência com a doença, desde o choque inicial até à aceitação e luta diária. Cláudio relembra os desafios que enfrentou e como aprendeu a lidar com a doença ao longo do tempo. Saiba mais em TVI Player