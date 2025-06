Achava que era uma depressão, mas diagnóstico foi outro e agora pode entrar em coma se não tomar medicação

Há 1h e 36min

No «Dois às 10», Noémia Pires recorda o ano de 2001, altura em que começou a sentir sintomas como fadiga extrema, prostração, apatia e astenia acentuada. A convidada achou que estava com depressão e recorreu a um psiquiatra, mas este disse que não tinha nada. Noémia acabou por consultar uma endocrinologista e percebeu que afinal estava com hipotireoidismo.

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo, o hipotiroidismo é uma diminuição da quantidade de hormonas da tiróide (T3 e T4) em circulação. É uma doença comum e muitas vezes subdiagnosticada.



A tiróide é uma pequena glândula endócrina com cerca de 5 cm de diâmetro, localizada na face anterior do pescoço, por baixo da maçã de Adão. A sua função é produzir hormonas tiroideias. O diagnóstico é fácil: colheita de sangue com doseamento de TSH e T4 livre.

O tratamento do hipotiroidismo faz-se com comprimidos de levotiroxina, que deve ser tomada diariamente em jejum. A dose depende da idade, peso e patologias associadas de cada doente, por isso, deve ser ajustada periodicamente pelo médico responsável.

As hormonas tiroideias são fundamentais para o normal funcionamento do nosso corpo. As hormonas tiroideias contribuem para a regulação de vários mecanismos, como: temperatura corporal, frequência cardíaca, tensão arterial, funcionamento intestinal, controlo de peso e estados de humor.

