Acidente leva Herman José, Eduardo Madeira e Nuno Markl ao hospital

Há 2h e 0min

No «Dois às 10», foi notícia o inesperado acidente que levou os humoristas Herman José, Eduardo Madeira e Nuno Markl ao hospital. Herman José sofreu uma queda antes de um concerto, deslocando o ombro e ferindo o tendão de Aquiles, mas subiu ao palco em cadeira de rodas para continuar o espetáculo. Eduardo Madeira foi internado com um ferimento na cabeça, enquanto Nuno Markl sofreu uma queda aparatosa que lhe causou um olho negro. Estes episódios deram que falar nas «Conversas de Café», onde se destacou o lado mais humano e resiliente destes grandes nomes do humor português.