Acorda e vai logo ver o telemóvel? Quando souber isto não vai fazê-lo mais

Há 2h e 12min

No «Dois às 10», abordamos um hábito comum, mas que pode ter impactos sérios na saúde: acordar e ir logo ver o telemóvel. O médico especialista em medicina do sono, Bruno Mendes, explica que ao despertar o cérebro está num estado intermédio entre o sono e a vigília, tornando-o especialmente vulnerável. Consultar o telemóvel logo de manhã, especialmente sob a luz dos ecrãs, pode interferir na produção de melatonina, alterar o relógio biológico e prejudicar a saúde mental. Este comportamento está associado ao aumento da ansiedade, sobrecarga de informações, dificuldades de concentração e até dependência digital. Além disso, o uso do telemóvel na cama pode causar lesões no pescoço e coluna, assim como fadiga ocular e irritação nos olhos. O Dr. Bruno Mendes aconselha evitar mexer no telemóvel durante pelo menos meia hora após acordar e desligar ou minimizar notificações que perturbem a rotina matinal, promovendo assim um despertar mais saudável e equilibrado.