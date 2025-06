Adolescente que assassinou os pais e o irmão partilhou tudo online com a alegada namorada como se fosse um jogo

Há 1h e 57min

No «Dois às 10», foram analisados os novos desenvolvimentos do chocante caso do adolescente que matou os pais e o irmão, tendo mostrado tudo à suposta namorada como se se tratasse de um videojogo. O painel de comentadores abordou os detalhes recentemente revelados pela investigação, discutindo o impacto psicológico do crime, o papel das redes sociais e as implicações legais para o jovem envolvido.