Adolescentes e telemóveis: o que os pais ainda não sabem (mas deviam)

Há 3h e 1min

No «Dois às 10», a crescente dependência dos jovens em telemóveis é um tema central. A falta de conhecimento dos pais sobre as atividades dos filhos nos ecrãs é alarmante, expondo-os a perigos online. A discussão aborda a facilidade com que os pais recorrem a telemóveis como «babysitters eletrónicas», uma prática que, embora conveniente, levanta sérias questões sobre a educação das crianças. Alternativas como livros e atividades ao ar livre são apresentadas como formas de afastar as crianças dos ecrãs, mas a influência do comportamento dos pais é crucial. A dificuldade em impor limites, especialmente na adolescência, é um desafio comum, muitas vezes percebido pelos jovens como hipocrisia. A educação desde a infância é enfatizada como essencial, pois mudar hábitos na adolescência é consideravelmente mais difícil. A confiança e a autoestima são destacadas como elementos-chave para proteger os adolescentes da influência negativa das redes sociais. A psicóloga clínica presente no programa sublinha que «o estímulo de um telemóvel e de um ecrã é muito mais forte», mas que os pais têm um papel fundamental em incentivar as crianças a explorar outras atividades. A discussão também aborda a perceção dos pais de que o uso de telemóveis não é um grande problema, contrastando com a sua própria infância, onde o acesso a conteúdos não era constante.