Adriana encontrou o impensável depois da morte do marido: «Descobri no telemóvel dele»

Há 3h e 43min

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história de Adriana, uma mulher que enfrentou um passado marcado pela dor e pelo sofrimento. Em momentos de profundo desespero, chegou mesmo a tentar pôr fim à própria vida. No entanto, aos 50 anos, Adriana encontrou forças onde julgava já não existirem. Decidiu transformar a dor em coragem e fez uma mudança radical na sua vida, provando que nunca é tarde para recomeçar e para reencontrar a felicidade.