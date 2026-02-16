Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Adriano Silva Martins defende recruta da “1.ª Companhia”: “Se há uma pessoa que não tem falta de noção é a…”

Há 19 min
Adriano Silva Martins defende recruta da “1.ª Companhia”: “Se há uma pessoa que não tem falta de noção é a…” - TVI

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. O domingo ficou marcado por uma gala intensa e repleta de emoção, que culminou na expulsão do recruta Manuel Melo, a escassos dias da grande final. Em estúdio, os comentadores analisaram os momentos mais polémicos da noite, as reações dos restantes recrutas e anteciparam os possíveis desfechos desta temporada, que se aproxima a passos largos do fim.

Mais Vistos

De branco, Maria Botelho Moniz dá lição de estilo: «A mais linda»

1ª Companhia
Ontem às 21:59
1

"Morreu na praia": Este é o recruta expulso a menos de uma semana da grande final

1ª Companhia
Hoje às 00:34
2
01:08

O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 00:26
3

Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados

1ª Companhia
Ontem às 23:34
4
04:03

Recrutas descobrem que são finalistas e recebem presente único do Comandante

1ª Companhia
Hoje às 00:45
5
05:45

Manuel Melo foi o recruta eliminado e há quem fique lavado em lágrimas com esta saída

1ª Companhia
Hoje às 00:41
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

É oficial: Conheça os seis finalistas da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:47

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem o documento que a torna dona de toda a fortuna

Novelas
Há 1h e 49min

Em plena gala, instrutor Marques 'quebra' armadura e faz o que muitos desejavam ver

Dois às 10
Há 2h e 2min

Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados

1ª Companhia
Ontem às 23:34

Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa

Dois às 10
13 fev, 15:00

Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe

V+ TVI
13 fev, 14:45

TVI PLAYER

O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado

1ª Companhia
Hoje às 00:26

Soraia Sousa reage a comentário de Noélia: «Estou a brincar, calma!»

1ª Companhia
Há 1h e 54min

Instrutor Chefe Joaquim com ciúmes de abraço de Filipe Delgado ao Instrutor Marques?

1ª Companhia
Há 58 min

Recrutas descobrem que são finalistas e recebem presente único do Comandante

1ª Companhia
Hoje às 00:45

Amor à Prova: Casamento de David e Amália está em risco?

Amor à Prova
14 fev, 22:25

Este foi o recruta expulso em noite de semi-final

1ª Companhia
Hoje às 00:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cinha Jardim não resistiu à tentação enquanto assistia à gala da “1.ª Companhia”: “Estava muito enervada”

Dois às 10
Há 7 min

Eis os palpites dos comentadores sobre o vencedor da “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 13 min

Cláudio Ramos sobre o recruta Rui Freitas: “Se o Rui vence isto, é a prova que…”

Dois às 10
Há 14 min

Adriano Silva Martins defende recruta da “1.ª Companhia”: “Se há uma pessoa que não tem falta de noção é a…”

Dois às 10
Há 19 min

Cláudio Ramos defende rosto da “1.ª Companhia”: “A única pessoa que dava a cara por ele era eu”

Dois às 10
Há 21 min

Comentadores excluem vitória de recruta na “1.ª Companhia”: “Não vai ganhar”

Dois às 10
Há 23 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
13 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
13 fev, 09:34

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
12 fev, 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
13 fev, 10:02