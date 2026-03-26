Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Adriano Silva Martins expõe traição de figura pública: “Meteu-se em caminhos apertados”

Há 1h e 29min
Adriano Silva Martins expõe traição de figura pública: “Meteu-se em caminhos apertados” - TVI

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Secret Story
Ontem às 10:06
1

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Secret Story
23 mar, 22:56
2

Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Secret Story
Ontem às 18:36
3

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
17 dez 2025, 09:53
4

Após rutura com Diogo, publicação antiga de Eva ganha novo significado. A reação dos fãs

Secret Story
Ontem às 16:00
5

Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo

Secret Story
Ontem às 23:16
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Secret Story
Ontem às 14:46

Já chegou a Hollywood e virou canção. O triângulo de Eva, Diogo e Ariana está em todo o lado

Dois às 10
Ontem às 16:16

Zé Condessa está a deixar Portugal em lágrimas com promessa antiga que envolve os pais: «Ficará na memória»

Novelas
Ontem às 16:14

Sofia Ribeiro pronuncia-se sobre o drama do momento no Secret Story: «Já fui uma Eva»

Novelas
Ontem às 13:05

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

Secret Story
Ontem às 15:21

«Veio ao mundo salvar-me»: Merche Romero emociona-se ao falar da pessoa que a ajudou a enfrentar a morte do irmão

Dois às 10
Ontem às 15:33

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 26 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

“Não estou de acordo de modo nenhum”: mãe de Diogo fala francamente sobre as ações do filho

Dois às 10
Há 1h e 11min

Secret Story - Especial - 25 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Ricardo João recorda polémica de Hélder: «Se tivesse a dizer isso para a minha filha...»

Secret Story
Hoje às 01:40

João dá mimos a Eva na cama

Secret Story
Hoje às 01:35

Amor à Prova: Tomás e Sara tornam-se aliados para afastar Cris de Alice

Amor à Prova
Ontem às 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Letícia ficou irreconhecível após ter sofrido um AVC aos 38 anos

Dois às 10
Há 29 min

Os 38 anos, ninguém espera que lhe aconteça isto

Dois às 10
Há 39 min

Cristina Ferreira para a mãe de Diogo: “Não condeno o seu filho”

Dois às 10
Há 42 min

Cristina Ferreira expõe momento com a mãe de Diogo antes de ir para o ar: “Era uma mãe desesperada que eu tinha nos braços”

Dois às 10
Há 42 min

“Vi dois comentadores a dizer que o filho era um cotonete”: mãe de Diogo expõe a Cristina Ferreira comentários que a desagradaram

Dois às 10
Há 42 min

Após polémica, mãe de Diogo considera que o filho pode perder o lugar no futebol

Dois às 10
Há 49 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A reação de Vítor ao descobrir que Domingos é o pai de Cris

Novelas
Há 1h e 43min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família já não vão viver para a mansão dos Terra Forte?

Novelas
Há 2h e 12min

Atriz de novelas da TVI chora morte de uma das pessoas mais importantes da sua vida: «O nosso amor»

Novelas
Há 1h e 34min

Zé Condessa está a deixar Portugal em lágrimas com promessa antiga que envolve os pais: «Ficará na memória»

Novelas
Ontem às 16:14

Com 61 anos e uma forma física invejável, este ator continua a arrancar muitos suspiros

Novelas
Ontem às 15:12

Vem aí em «A Protegida»: Sanjay tem medo que Virgílio faça mal a Aruna

Novelas
24 mar, 11:19