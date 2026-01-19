No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Sábado foi dia de gala e a recruta Soraia Carrega acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.
Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência de que não está ali a brilhar”
Hoje às 10:10