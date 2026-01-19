Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência que não está ali a brilhar”

Há 47 min
Adriano Silva Martins sobre a prestação de Manuel Melo na “1.ª Companhia”: “Tem consciência que não está ali a brilhar” - TVI

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Sábado foi dia de gala e a recruta Soraia Carrega acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.

Mais Vistos

César Matoso e Gabriela Santana

1ª Companhia
Ontem às 23:50
1

Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'

Dois às 10
7 nov 2025, 10:48
2

Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»

1ª Companhia
Hoje às 00:02
3

Confrontado sobre "deixar" Catarina Miranda, Afonso Leitão pronuncia-se acerca da relação

1ª Companhia
Há 2h e 25min
4

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

1ª Companhia
16 jan, 19:53
5

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Secret Story
17 dez 2025, 12:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Recrutas em risco. Estes são os nomeados da semana

1ª Companhia
Há 1h e 33min

«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»

Dois às 10
Há 1h e 36min

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico emociona-se com Cris, mas acontecimento inesperado cria tensão

Novelas
Há 50 min

Estou casado há 18 anos e quando me perguntam qual o segredo esta é a minha resposta

V+ TVI
17 jan, 09:26

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
Ontem às 16:00

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Dois às 10
Há 1h e 0min

TVI PLAYER

1ª Companhia - Especial Nomeações - 19 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Filipe Delgado deixa palavras direcionadas a Maria Botelho Moniz: «Lá fora falamos»

1ª Companhia
Há 1h e 37min

Atitudes "machistas" geram tensão na casa. Sara Santos confronta Noélia Pereira

1ª Companhia
Há 1h e 44min

1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026

1ª Companhia
17 jan, 21:30

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

1ª Companhia
Hoje às 00:52

Maria Botelho Moniz revela aos recrutas os primeiros resultados das Presidenciais. Veja as reações

1ª Companhia
Hoje às 00:58
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Tudo o que precisa de saber sobre o fungo Candida auris

Dois às 10
Há 4 min

Candida auris: o que podemos fazer para nos protegermos deste fungo?

Dois às 10
Há 6 min

Candida auris: saiba identificar os sintomas do fungo que está a preocupar Portugal

Dois às 10
Há 7 min

Viral! Goucha e Ben em momento épico: «Isto virou meme!»

Funtástico
Há 8 min

Fungo que é “potencialmente mortal” circula em Portugal

Dois às 10
Há 16 min

Cinha Jardim ‘arrasa’ recruta da “1.ª Companhia”: “Não é verdadeira”

Dois às 10
Há 23 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Novelas
Há 1h e 33min

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Novelas
Ontem às 11:10

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
Ontem às 16:00

“Uma das maiores conquistas da minha vida”: Apresentadora famosa emociona fãs com anúncio especial

Novelas
Ontem às 08:35

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Novelas
17 jan, 09:17