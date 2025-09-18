Afinal, existe um tempo mínimo para o luto? E será obrigatório vestir roupa preta? Psicóloga fala sobre a dor do luto

Há 1h e 19min

No «Dois às 10», recebemos a psicóloga Iolanda Soares para falar sobre a dor do luto. Ainda existem muitas ideias pré-concebidas sobre este processo tão humano: quem nunca ouviu críticas a alguém por «ter ultrapassado demasiado depressa» a perda de um ente querido? Mas afinal, existe um tempo mínimo para o luto? E será obrigatório vestir roupa preta ou escura? Para além disso, o luto acontece apenas na sequência de uma morte ou também se manifesta noutras formas de perda? Iolanda Soares ajuda-nos a esclarecer estas e outras questões, oferecendo uma perspetiva sensível e esclarecedora sobre como cada pessoa vive a sua própria dor.