Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde

Há 3h e 42min

No “Dois às 10”, recordamos uma das histórias de amor que nasceu no “Big Brother 2020”. Daniel Guerreiro e Soraia Moreira continuam juntos, estão noivos e, quatro anos depois do pedido de casamento, o ex-concorrente faz um um balanço do caminho que têm percorrido lado a lado. Além disso, Daniel revela os planos para o futuro do casal, fala sobre a tão aguardada subida ao altar e partilha os sonhos que ainda querem concretizar juntos.