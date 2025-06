Há 3h e 19min

No «Dois às 10», Celeste Barbosa, mãe de Mónica Silva, pede «justiça com força» pela morte da filha e do neto. A família acredita que Fernando Valente, principal suspeito e que se encontra em prisão domiciliária, é o responsável pelo crime. Mónica Silva, grávida de sete meses, desapareceu em outubro de 2023. Saiba mais em TVI Player