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Afonso Leitão revela detalhes da gravidez de Catarina Miranda: “Foi a própria que me pediu segredo”

Há 47 min
Afonso Leitão revela detalhes da gravidez de Catarina Miranda: “Foi a própria que me pediu segredo” - TVI

No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão, o mais recente expulso do “Secret Story – Desafio Final”. Após sete semanas intensas de convivência, desafios, estratégias e emoções fortes, o concorrente viu o seu percurso chegar ao fim na gala de ontem, por decisão do público. Em conversa connosco, faz o balanço da sua participação, recorda os momentos mais marcantes da aventura e reage à sua saída da casa mais vigiada do país.
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