Agachamento búlgaro: O exercício que mete o «rabo a arder»

Há 54 min

No «Dois às 10», o agachamento búlgaro surge como um desafio para quem busca intensificar o treino e tonificar os glúteos. Este exercício, que pode ser adaptado com o auxílio de um sofá, exige mais equilíbrio e força, proporcionando resultados visíveis em pouco tempo. Cláudio Ramos não esconde o desconforto: «Ah, esse custa tanto. Esse mete o rabo a arder, só para avisar». Mas a dor é recompensada com a melhora da silhueta e o desaparecimento das «ondinhas» laterais. Para quem está começando, Rui Pinheiro sugere iniciar com 10 a 15 repetições, em duas séries, aumentando gradualmente a intensidade. A plataforma de treino se adapta às necessidades de cada um, permitindo uma progressão segura e eficaz. Saiba mais em TVI Player