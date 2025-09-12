Ainda se recorda do peculiar anúncio que deu início ao fenómeno «Festa é Festa»?

Há 3h e 2min

No «Dois às 10», recordamos o anúncio inesperado e cheio de humor que marcou o arranque de «Festa é Festa» e que rapidamente conquistou os portugueses, dando início a um verdadeiro fenómeno televisivo.

No dia 26 de abril de 2021 estreou “Festa é Festa” e as aventuras na aldeia da Bela Vida conquistaram logo os corações dos portugueses! Foram 1199 episódios, 9 temporadas, mais de 200 atores… e quatro anos e meio depois, está na hora de nos despedirmos. O último episódio de Festa é Festa é já amanhã!

REVEJA TODAS AS TEMPORADAS DE FESTA É FESTA NO TVI PLAYER