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Alda, de 82 anos, sobre o filho, de 57: “Aquilo que faço pelo meu filho hoje era o que fazia quando ele era pequenino”

Há 3h e 52min
Alda, de 82 anos, sobre o filho, de 57: “Aquilo que faço pelo meu filho hoje era o que fazia quando ele era pequenino” - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história de António, que aos 47 anos viu uma doença rara e degenerativa mudar por completo a sua vida, roubando-lhe a autonomia e tornando-o dependente da mãe. Alda tem 82 anos e é ela quem, todos os dias, cuida do filho. Depois de os recebermos no programa, a 2 de abril, o Dr. Mouzinho ficou sensibilizado com esta história e decidiu ajudar. Hoje, contamos-lhe tudo sobre este gesto de solidariedade.
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