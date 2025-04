Alerta para os casais de um signo em particular: Fome de amor à vista!

Há 31 min

No «Dois às 10», casais do signo Balança, atenção! A previsão astrológica aponta para uma intensa «fome de amor» nas relações. Joana Dias explica que essa ânsia por amar e ser amado pode levar a conflitos e discussões, especialmente devido à influência de planetas em oposição. A vontade de impor a sua forma de amar pode gerar atritos e desentendimentos. O alerta é claro: é fundamental praticar o amor de forma leve e divertida, sem tentar controlar o parceiro. A astróloga aconselha: «Pratiquem só o amor, divirtam-se». A chave para manter a harmonia no relacionamento está na compreensão, no respeito e na abertura para aceitar as diferenças. Afinal, «nós não amamos todos da mesma maneira». Será que os casais Balança vão conseguir superar os desafios e fortalecer o amor neste período? Saiba mais em TVI Player