Alimentos no frigorífico após apagão: Saiba que cuidados deve ter

Há 1h e 45min

No «Dois às 10», muita gente expressou preocupação com os alimentos guardados nos frigoríficos e arcas congeladoras após o recente apagão. A questão central é: como garantir que os alimentos se mantêm seguros para consumo? Margarida, a convidada, esclarece que «não há verdades absolutas para nada, nem nestas questões». A conservação dos alimentos depende de vários fatores, incluindo o tipo de frigorífico e a frequência com que a porta é aberta. Abrir o frigorífico repetidamente durante um apagão pode comprometer a inércia térmica, acelerando a deterioração dos alimentos. Após o restabelecimento da energia, é crucial prestar atenção a certos alimentos. Os iogurtes, por exemplo, contêm micro-organismos vivos que podem desenvolver-se rapidamente em temperaturas mais altas, alterando a sua segurança e qualidade. A máxima «cheira, observa e prova» torna-se essencial para determinar se um alimento ainda está próprio para consumo. Saiba mais em TVI Player