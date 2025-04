Almoço polémico e a pergunta sobre feminismo - Ana Neto esclarece tudo e afirma: «É uma luta de egos»

Há 2h e 27min

No «Dois às 10», a conversa aqueceu com um almoço polémico, onde Nuno Brito lançou uma pergunta direta a Ana Neto: «és feminista?». A questão gerou um debate aceso, com Ana a responder que «ser feminista é algo que todos devemos ser naturalmente». A reação dos outros concorrentes também foi tema de análise, com a questão de saber se se sentem condicionados por Nuno a pairar no ar. A perceção da força de Nuno no jogo e as estratégias para evitar confrontos diretos também foram abordadas. A entrada de Luís na casa reacendeu a discussão, com uma clara luta de egos entre os dois. Ana Neto considera Nuno o mais forte, afirmando que Luís «acaba por perder um pouco a razão» na forma como se expressa. Saiba mais em TVI Player