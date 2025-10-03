Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Há 1h e 28min
Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida - TVI

No «Dois às 10», Paulo Santos, inspetor da PJ e advogado, Melanie Tavares, psicóloga, e Albino Gomes, consultor forense, comentam os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

Mais Vistos

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
Ontem às 11:41
1
04:59

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Dois às 10
Há 3h e 25min
2

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
3

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Secret Story
Há 59 min
4

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
5

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

Secret Story
1 out, 11:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

Dois às 10
Há 1h e 52min

Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Secret Story
Há 2h e 42min

Vem aí em «A Protegida»: JD descai-se a Jorge com revelação estrondosa?

Novelas
Há 3h e 43min

Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante

Dois às 10
Há 2h e 53min

Sofia Aparício e Mariana Mortágua detidas: Catarina Furtado defende-as e faz exigência ao Governo

V+ TVI
Ontem às 17:32

Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar

Secret Story
Hoje às 08:31

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica

A Protegida
Ontem às 23:30

Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»

Dois às 10
Ontem às 10:04

Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

"Inocente! Inocente!" O momento em que Joana Marques soube que foi absolvida no processo movido pelos Anjos

CNN Hoje
Há 3h e 24min

«É mesmo lixado»: Marisa ‘num pranto’ na véspera do seu aniversário

Secret Story
Há 1h e 3min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Dois às 10
Há 1h e 28min

Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»

Dois às 10
Há 1h e 31min

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

Dois às 10
Há 1h e 32min

Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida

Dois às 10
Há 1h e 48min

Depois da absolvição de Joana Marques, Anjos terão de pagar isto

Dois às 10
Há 1h e 52min

Sara recorda a forma insólita como descobriu que tinha cancro da mama

Dois às 10
Há 2h e 6min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Há 3h e 5min

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Hoje às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
Ontem às 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
Ontem às 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
Ontem às 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Hoje às 09:45