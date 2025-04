Amiga de concorrente do «Big Brother» faz esclarecimento: «Eles não se conhecem de cá de fora!»

Há 1h e 4min

No «Dois às 10», o tema da conversa é a relação entre Lisa e Nuno dentro da casa do "Big Brother". A convidada, Débora, amiga de Lisa, partilha a sua visão sobre a crescente proximidade entre os dois concorrentes. Débora afirma que acredita que eles estejam confundindo sentimentos devido à intensidade do jogo. Apesar de considerar que têm uma amizade especial, acredita que a proximidade e o conforto que encontram um no outro pode levá-los a confundir o afeto com algo mais. Débora assume que aconselharia a amiga a brilhar sozinha dentro do jogo, mas que a apoia em qualquer decisão que tome. A convidada desvaloriza os rumores de que Lisa e Nuno já se conheciam antes de entrar na casa. Saiba mais em TVI Player