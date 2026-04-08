Amigo de Filipa, que faleceu no carro onde ambos seguiam, apareceu-lhe num sonho e fez um emocionante pedido

Há 57 min

No “Dois às 10”, ouvimos o testemunho marcante de Filipa, que carrega consigo as cicatrizes de uma infância difícil e de um momento trágico que mudou a sua vida para sempre. O que deveria ser um dia de celebração entre amigos transformou-se num pesadelo, quando o jipe em que seguiam caiu num poço com água, numa pedreira desativada. Filipa sobreviveu, mas perdeu o amigo Diogo, numa experiência que a marcou profundamente e que ainda hoje ecoa na sua vida.