Amputado aos 17 anos, Hélder é surpreendido em direto com pagamento de prótese

Há 1h e 3min

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Hélder, que levava uma adolescência perfeitamente normal até começar a sentir algo estranho na sua rotina: dificuldades no joelho direito. O que parecia ser um problema passageiro revelou-se bem mais sério e, com apenas 17 anos, enfrentou uma decisão que mudaria a sua vida para sempre — a amputação da perna. Um testemunho de coragem, superação e resiliência perante um dos maiores desafios que alguém tão jovem pode enfrentar.