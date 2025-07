Há 3h e 49min

No «Dois às 10» recebemos Ana Catharina, a terceira concorrente a ser expulsa do «Big Brother Verão». O jogo terminou para ela no passado domingo, quando teve de deixar a casa mais vigiada do país. Hoje, conversamos sobre a sua experiência, os desafios que enfrentou durante a competição e as suas expectativas para o futuro, após esta intensa aventura televisiva.