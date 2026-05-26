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Ana fala do regresso ao trabalho em lingerie: “Tirei uma pedra do sapato”

Há 2h e 26min
Ana fala do regresso ao trabalho em lingerie: “Tirei uma pedra do sapato” - TVI

No “Dois às 10”, Ana, a concorrente que conquistou o público no “Secret Story 10”, surge acompanhada pelo filho, Afonso, para preparar uma receita deliciosa, repleta de sabor e boa disposição. Para além da cozinha, fomos conhecer a Ana fora da casa mais vigiada do país, acompanhando-a ao longo de um dia intimista que revela a sua rotina, a relação cúmplice com o filho e a mulher por detrás da personalidade que marcou o programa.
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