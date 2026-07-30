Ana pede na rua e recusa receber rendimento social de inserção: «Não o peço com medo que me retirem os filhos»

Há 1h e 32min

No «Dois às 10», com apenas um ano Ana ficou marcada para a vida com graves queimaduras. Depois de uma infância difícil Ana encontrou o amor e estava grávida quando viu o companheiro a ser assassinado e ela própria foi vítima de uma tentativa de homicídio. Hoje esta mulher que já passou por tanto, luta para conseguir dar uma vida digna aos filhos e vê-se obrigada a pedir na rua.