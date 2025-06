Ana recorda momentos traumáticos que culminaram num aborto: «Estive uma semana a perder sangue»

Há 42 min

No «Dois às 10», Ana partilha a sua história de vida marcada por diversos traumas, desde a perda de entes queridos, como o tio e a avó, até à experiência de bullying na escola e um aborto recente. A convidada recorda também a perda do seu melhor amigo num acidente de mota, um momento que a marcou profundamente. Ana confesss ainda que a sua mãe foi diagnosticada com cancro da mama. Saiba mais em TVI Player