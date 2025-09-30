Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»

Há 39 min
Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas» - TVI

No «Dois às 10», Ana Filipa partilha a sua história de vida marcada pela superação. Apesar de ter apenas 25 anos, já enfrentou desafios enormes: cresceu em contexto de pobreza, viveu uma adolescência marcada pelo bullying e pelo medo do próprio pai, sem nunca ter tido um verdadeiro porto seguro. Entre a dor e a solidão, chegou a tentar por termo à vida. Hoje, com coragem e determinação, fala sobre o caminho difícil que percorreu e a força que encontrou para se reerguer.

