Ana Sofia Cardoso revela decisão que envolve o filho: “Preferi falar muito pouco”

Há 1h e 36min

No “Dois às 10”, mergulhamos nas origens de Ana Sofia Cardoso e descobrimos o percurso que moldou a mulher e a jornalista que hoje conhecemos. Filha dedicada, mãe apaixonada e noiva feliz, Ana Sofia revela como cada papel que assume é vivido com entrega total e guiado, acima de tudo, pelo amor. Entre memórias de infância, desafios profissionais e conquistas pessoais, ficamos a conhecer a força, a sensibilidade e a determinação que marcam a sua história — uma história onde cabem todos os sonhos e todas as versões de si mesma.