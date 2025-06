Há 36 min

No «Dois às 10», Ana recorda com emoção a perda trágica do seu melhor amigo num acidente de mota. A convidada descreve a dor de ter presenciado o momento e de ter segurado o amigo, já sem vida, nos seus braços. A experiência deixou marcas profundas em Ana, que ainda hoje luta para superar a perda. Saiba mais em TVI Player