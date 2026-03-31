Ângela Ferreira apresenta o filho fruto da primeira inseminação pós-morte

Há 2h e 8min

No “Dois às 10”, Ângela Ferreira recorda a história que tocou o país. Depois de perder o marido, Hugo Ferreira, vítima de cancro, Ângela não desistiu do sonho de ser mãe do filho de ambos. Contra todas as adversidades, esse desejo tornou-se realidade e, em agosto de 2023, nasceu o pequeno Hugo Guilherme. Hoje, conhecemos este bebé tão especial e ouvimos o testemunho emocionante de uma mãe que transformou a dor em vida.