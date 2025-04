Ângelo Rodrigues emociona-se ao recordar conselho da mãe: «Guardo para mim as palavras que ela me disse assim que acordei!»

Há 3h e 10min

No «Dois às 10», continuando a conversa sobre o incidente que o levou ao hospital, Ângelo Rodrigues recorda as palavras que a sua mãe lhe disse quando acordou: «guarda para ti!». O ator emociona-se e afirma que guarda as palavras da mãe consigo e que a quer orgulhar sempre. Ângelo conta que recebeu muito carinho de várias pessoas, apesar dos comentários negativos, e que sabe que todos são pessoas com os seus erros e vitórias. Cristina Ferreira refere que teve o privilégio de o ouvir após a recuperação e que foi uma conversa bonita que retratou o renascer de alguém. Saiba mais em TVI Player