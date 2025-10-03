Animal exótico deixa Cristina Ferreira em pânico em direto

Há 1h e 11min

No «Dois às 10», falamos de uma tendência que está a ganhar cada vez mais adeptos em Portugal: a adoção de animais exóticos como companhia! Mas será que qualquer animal pode viver connosco? A verdade é que estes amigos de quatro patas — e não só — exigem muitos cuidados, dedicação e responsabilidade. Conhecemos Sandra e Manuel, um casal que transformou a sua casa numa autêntica arca de Noé. Entre répteis, aves e mamíferos, a vida deles gira em torno dos animais, do amanhecer até à hora de deitar.