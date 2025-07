Anitta ficou um mês sem aparecer e agora voltou com um novo rosto. Veja as imagens

Há 1h e 18min

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco juntaram-se a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira para comentar as mais recentes notícias do mundo dos famosos. Entre os temas em destaque, falou-se da ausência prolongada de Anitta, que ficou um mês sem aparecer nos meios de comunicação, e do seu surpreendente regresso com um novo rosto. Veja as imagens e saiba tudo sobre a transformação que tem dado que falar.