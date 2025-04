Anjos vs Joana Marques - Cinha Jardim revela: «Eu falei agora com o Sérgio e o que ele me disse foi...»

27 mar, 10:06

No «Dois às 10», o segmento «Conversas de Café» aqueceu com a discussão sobre o processo judicial que envolve Anjos e Joana Marques. O caso teve origem numa piada feita por Joana Marques sobre a interpretação do hino nacional pelos Anjos, levando a um pedido de indemnização milionário.

Segundo o que foi dito, os Anjos sentiram-se «melindrados enquanto artistas» e alegam que a piada causou prejuízos significativos à sua imagem. A questão central permanece: até onde vai o direito à sátira e qual o limite para a responsabilização por danos causados por uma piada? O desfecho deste caso promete ser acompanhado de perto pelos media e pelo público.

