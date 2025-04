Anorexia: a importância da abordagem dos pais na recuperação

Hoje às 11:49

No «Dois às 10», Sara recorda a pressão que sentia para comer, imposta pelo pai e pela madrasta, contrastando com a abordagem da mãe, que tentava ponderar as suas palavras. A falta de ferramentas para os pais lidarem com a anorexia é um desafio constante, especialmente no regresso a casa após o tratamento. Sara revela que, devido à anorexia, ainda hoje não gosta que cozinhem para ela ou que lhe sirvam o prato. A história de Sara destaca a importância de uma abordagem familiar cuidadosa e informada no processo de recuperação da anorexia, reconhecendo que «cada casa é um caso e cada um de nós é único».

Sofia partilha a experiência de ter uma filha diagnosticada com anorexia aos 15 anos. A vida da família transformou-se desde então, exigindo adaptação e muita atenção. Sofia recorda o momento em que percebeu que algo estava errado com Sara, notando a sua magreza e o corpo a definhar. «Era impossível não ver», afirma. A aceitação foi crucial, e Sofia confrontou Sara com a situação, iniciando um processo doloroso e difícil. A comunicação tornou-se um ponto sensível, medindo cada palavra para não agravar a situação. Sofia acompanhou de perto a recuperação de Sara, adaptando a vida familiar em relação à alimentação e encarando o ginásio como uma «muleta». Apesar dos progressos, Sofia mantém-se atenta aos sinais de recaída, permitindo que Sara viva a sua vida, mas sem descuidar a observação. Grata pela oportunidade de ajudar outros, Sofia espera que a sua história possa inspirar pais e jovens que enfrentam a anorexia.

