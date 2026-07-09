No “Dois às 10”, conhecemos a história da Francisca, uma jovem cuja vida foi marcada por vários desafios desde cedo. Filha de pais separados e com uma relação difícil com o pai, que enfrentava problemas de alcoolismo, foi também vítima de bullying na escola e acabou por ser diagnosticada com anorexia. Uma infância e adolescência marcadas por dificuldades que a obrigaram a encontrar forças para superar as adversidades e seguir em frente.
Anorexia deixou em Francisca consequências para a vida: “Aos 21 anos, cheguei aos 36 quilos”
Há 2h e 18min